قانون جديد لتجميد أموال التنظيمات الإرهابية بموريتانيا

صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة الإرهاب. وذكر البيان الصادر، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب يتضمن تعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويهدف إلى استكمال مسار مواءمة القانون الداخلي في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.

كما يستحدث مشروع القانون المذكور آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فوراً بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما إتاحة إمكانية الاستئناف.

وتحاول الحكومة تحديث قوانين محاربة الإرهاب ومحاصرته في إطار حربها على بقايا التنظيم الإرهابية، خاصة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". ويحظى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بأهمية كبيرة لمنع أي أنشطة محتملة لها.

كذلك نجحت موريتانيا، الأربعاء، في اعتقال القيادي بتنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك الذي فر من السجن المركزي بنواكشوط في 31 ديسمبر الماضي.