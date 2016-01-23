تكريم السياحة الموريتانية بمهرجان إسبانيا

اختار منظمو مهرجان السياحة الدولي، الذي تحتضنه العاصمة الإسبانية مدريد، موريتانيا ضمن 170 دولة مشاركة لنيل إحدى شهادات الامتياز الأربع المقدمة من طرف القائمين على هذه التظاهرة السنوية.

وسلم منظمو مهرجان "فيوتر"، مساء الجمعة، شهادة الامتياز للمدير العام للمكتب الموريتاني للسياحة، محمد محمود ولد آب. وقالت المديرة التنفيدية للمهرجان، آنا لارنياكا، إن الحضور الموريتاني في هذه التظاهرة العالمية كان بارزاً ومهماً، وإن المعرض الموريتاني يعرف تطوراً طيلة فترة المهرجان، معربة عن تمنياتها بتطور وازدهار قطاع السياحة في موريتانيا.

من جهته، اعتبر ولد آب أن هذه الشهادة جاءت ثمرة للجهود المتواصلة للقطاع من أجل النهوض بالسياحة في البلد. كما أكد أهمية تسويق المقدرات السياحية لموريتانيا من خلال الحضور الدائم في هذا النوع من الملتقيات الدولية التي تشكل فرصة للتعريف بالبلاد وتطوير علاقات التبادل مع مختلف البلدان والمستثمرين الأجانب.

كذلك ذكر أن الحكومة عازمة في إطار استراتيجية القطاع الهادفة إلى جعل السياحة ركيزة اقتصادية بامتياز وتمثيل موريتانيا على أحسن وجه في المحافل الدولية كافة ذات الصلة. وأوضح ولد آب أن المشاركة الموريتانية هذا العام كشفت عن تنوع المقدرات السياحية لموريتانيا بوضعيتها الأمنية المستقرة، على الرغم من الظرف الدولي وشبه الإقليمي المضطرب.

وأشاد بقرار إسبانيا حذف موريتانيا من المنطقة الحمراء، بحسب تصنيف الخارجية الإسبانية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يعتبر نجاحاً لقطاعي السياحة والاستثمار في البلد، وساهم في زيادة المشاركة والحضور الموريتانيين في هذه النسخة من المهرجان.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا هي البلد الإفريقي الوحيد الذي تم تكريمه، فيما تم توزيع شهادات الامتياز الأخرى على اليابان والمكسيك والنبال.

وقد شهد جناح موريتانيا المنظم من طرف المكتب الوطني للسياحة إقبالاً واسعاً من الزوار ومهنيي قطاع السياحة والصحافة الدولية، ما دفع المنظمين إلى زيادة مساحة الجناح المخصص لموريتانيا بالمهرجان.