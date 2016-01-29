موريتانيا تسمح للمدارس الدينية باستئناف عملها

قررت السلطات الموريتانية إعادة فتح بعض المدارس الدينية التي كانت قد أغلقتها قبل شهرين بسبب الاشتباه في مصادر تمويلها، وسمحت السلطات لمعهد "ورش للقرآن الكريم" في مدينة العيون ومعهد "الإمام مالك" في مدينة النعمة (شرق البلاد)، بمواصلة عملهما في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطات أبلغت مسؤولي المدارس الدينية أنه بإمكانهم إعادة افتتاح فرع المعاهد المغلقة في انتظار اكتمال إجراءات ترخيصها لدى المصالح المختصة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أغلقت منذ أسابيع عشرات المعاهد شرق البلاد، بسبب عدم حصولها على ترخيص، وكانت المنطقة الشرقية أكثر المناطق تضررا من إغلاق المدارس الدينية حيث تم إغلاق عدة محاظر بها، خاصة في مدن العيون وكوبني والطينطان وجكني والنعمة.

ودافعت الحكومة الموريتانية عن قرارها تشديد الإجراءات حول المدارس الدينية، واعتبرت أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سياسة تنظيم المحاظر من أجل ملاءمتها للوضع الحالي ودمجها في العمل، بينما يرى المراقبون أن الهدف منها هو كشف مصادر التمويل والمناهج التي يتم تدريسها وهويات المدرسين بهذه المدارس.