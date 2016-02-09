اعتقالات في صفوف محتجين بموريتانيا

اعتقلت الشرطة الموريتانية 19 شخصاً وتسببت في إصابة عدد من المتظاهرين خلال وقفة احتجاجية نظمتها مجموعات شبابية، مساء الاثنين.

وقامت قوات مكافحة الشغب بقمع المتظاهرين وضربهم واعتقال المسؤولين عن الاحتجاج خلال مظاهرات نظمها عدد من النشطاء الشباب أمام وزارة التعليم بنواكشوط للاحتجاج على ما قالوا إنه تعمد من السلطات الموريتانية لحرمان فريق مدرسي من المشاركة في مسابقة رياضية.

كما طالب المحتجون، ومن بينهم أهالي الأطفال الذين تأهلوا للمسابقة قبل أن يتم إقصاؤهم، بفتح تحقيق مستقل يكشف ملابسات القضية، رافعين شعارات تتهم مسؤولين في وزارة التعليم بحرمان الفريق المدرسي من المشاركة في المسابقة الرياضية على "أساس عنصري".

من جهته، دان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما سماه "القمع الشديد" الذي تعرض له النشطاء الشباب.

ووصف المرصد في بيان له تصرف الشرطة تجاه المحتجين بأنه "نوع من إرهاب الدولة ضد المواطنين، وتضييق صارخ على الحريات يجب أن يتوقف"، مشيراً إلى أن "القمع العنيف" الذي تعرض له النشطاء نجم عنه اعتقالات وجرحى، من بينهم حالات كسور وصف بعضها بالخطير.

كذلك طالب "بفتح تحقيق جدي سريع يكشف ملابسات القضية، ويستدرك الخلل، ويحاسب المسؤولين".