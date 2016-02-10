تعديل وزاري جزئي بموريتانيا يشمل الخارجية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا وزاريا جزئيا شمل ست حقائب وزارية من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر يوم الثلاثاء تم تعيين الوزير السابق إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون خلفاً لحمادي ولد اميمو، الذي شغل هذا المنصب لأشهر قليلة.

وبموجب التعديل الوزاري تم دمج وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية مع وزارة المالية لتصبح وزارة الاقتصاد والمالية التي منحت حقيبتها لوزير المالية السابق المختار ولد أجاي.

وتولى كان بوبكر وزارة الصحة خلفا لأحمد ولد جلفون الذي تولى هذا المنصب لفترة طويلة، وعيّن سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، وزيرا للاسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وتولى اسلم ولد سيد المختار وزارة التعليم، فيما عيّن محمد ولد كمبو وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية.