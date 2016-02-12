موريتانيا تحرق مخدرات بقيمة 6 ملايين دولار

أحرقت السلطات الموريتانية نحو طنين من المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والمسكرات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري أوقية (6 ملايين دولار)، وفق ما أعلنت عنه السلطات القضائية في العاصمة نواكشوط. وتأتي هذه العملية للتأكيد على توجه السلطات على محاصرة تهريب المخدرات والضرب بيد من حديد على كل المتساهلين مع الشبكات التي تم تفكيكها مؤخرا.

وأشرف على عملية حرق وإتلاف كميات المخدرات وكيل النيابة بنواكشوط الغربية القاضي الخليل ولد احمد، وتبلغ كميات المخدرات التي تم إحراقها 1915 كيلوغرام من صمغ الحشيش و315 غرام من الكوكايين و473 كيلو غرام من الحشيش الهندي، في حين تبلغ كمية المؤثرات العقلية التي تم إتلافها 3418 قرصا و838 قنينة خمر و230 لترا من مسكر السمسم.

وأوضح الخليل ولد احمد وكيل النيابة العامة أن عملية حرق وإتلاف هذه الكميات تأتي تنفيذا لأوامر صادرة عن الجهات القضائية وتطبيقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف أن عملية الإتلاف تأتي بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة والمتلفة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.

وكانت السلطات الأمنية قد فككت شبكة لتهريب المخدرات تم متهمين من فينزويلا والسينغال ومالي وموريتانيا، وتتهم السلطات نحو ثلاثة عشر شخصا بتهريب طن و300 كلغ من المخدرات، في أكبر عملية من نوعها بموريتانيا.

