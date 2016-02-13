موريتاني ينفذ عملية انتحارية شمال مالي

نفذ موريتاني عملية انتحارية في ثكنة تابعة لقوات حفظ السلام بكيدال شمال مالي، اليوم السبت، وتبنت جماعة أنصار الدين التي تنشط في شمال مالي الهجوم الذي استهدف معسكر "كاندي" الذي تتخذه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مقرا لها في مدينة كيدال أقصى الشمال المالي.

وأوضحت الجماعة في بيان لها أن الهجوم نفذه موريتاني يدعى محمد عبدالله بن حذيفة الحسني، بواسطة سيارة فجرها داخل الثكنة العسكرية، وأكدت أن التفجير تسبب في خسائر مادية كبيرة من ضمنها اشتعال صهريج وقود وتدمير مروحية فرنسية.

وينشط مجموعة من المقاتلين الموريتانيين في صفوف الجماعات المسلحة شمال مالي التي تسعى إلى استقلال الشمال عن مالي وتطبيق الشريعة.