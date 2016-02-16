ولد عبد العزيز يعزي بضحايا هجوم نفذه موريتاني

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعازيه لرئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، بعد الهجوم الذي تعرض له مخيم بعثة الأمم المتحدة الجمعة الماضي وخلف عدة ضحايا في صفوف الجنود الغينيين، ونفذه مقاتل موريتاني.

وأعرب ولد عبد العزيز في البرقية عن صادق عزائه وكامل تضامنه مع الشعب والحكومة الغينيين الشقيقين وأسر الضحايا .

وكان معسكر القوات الأممية في مدينة كيدال بالشمال المالي قد تعرض لهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أمميين وأصيب أكثر من ستين جريحا حالة تسعة منهم وصفت بالخطيرة.

ونفذ مقاتل موريتاني العملية الانتحارية التي استهدفت ثكنة تابعة لقوات حفظ السلام وقالت جماعة أنصار الدين التي تنشط في شمال مالي إن الهجوم نفذه موريتاني يدعى محمد عبد الله بن حذيفه الحسني.