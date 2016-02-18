المعارضة الموريتانية تتهم السلطات بالتعتيم

قال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة أحمد سالم ولد بوحبيني ان السلطات الموريتانية تتعامل بريبة فيما يخص ملف المخدرات الذي تم تفكيك شبكته بداية الشهر الجاري، متهما السلطات بالتعتيم على حقيقة ملف المخدرات.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بنواكشوط ان ملف المخدرات تكرر منذ 2008 وبنفس السيناريوهات دون محاسبة حقيقية للضالعين ودون أي كشف لحقيقته للرأي العام، واعتبر الرئيس الدوري للمنتدى ان السلطات تتعامل باحتقار مع المواطن بتغييب الحقيقة عنه ورفضها اطلاعه على ملابسات الملف وهو المتضرر الأكبر منه.

وهدد ولد بوحبيني باللجوء إلى المنظمات الدولية إذا لم تلتزم الحكومة بإجراء تحقيق شفاف تطلع الرأي العام على نتائجه الكاملة.

كما حذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود السلطات الموريتانية من اللجوء إلى القضاء الدولى لكشف ملابسات ملف المخدرات، ودعا ولد مولود في المؤتمر الصحفي السلطات إلى عدم التلاعب بالقضايا التي تمس أمن المواطن وتهدد كيان الدولة.

وكانت السلطات الأمنية قد فككت شبكة لتهريب المخدرات تضم متهمين من فينزويلا والسينغال ومالي وموريتانيا، وتتهم السلطات نحو ثلاثة عشر شخصا بتهريب طن و300 كلغ من المخدرات، من بينهم نجل الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله في أكبر عملية من نوعها بموريتانيا.

