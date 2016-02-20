اعتقال 9 سجناء من الفارّين من سجن موريتاني

تمكنت السلطات الأمنية بموريتانيا من القبض على 9 سجناء من 38 سجيناً فروا الجمعة من سجن "دار النعيم" في العاصمة نواكشوط.

وقامت الشرطة طيلة الليلة الماضية بمحاصرة الأحياء القريبة من محيط السجن بحثاً عن السجناء الفارّين، لكنها لم تتمكن من إيقاف سوى 9 سجناء، من بينهم اثنان من مغتصبي الطفلة زينب، وهي الحادثة التي أثارت غضباً كبيراً العام الماضي حيث قام ثلاثة مجرمين باغتصاب وحرق طفلة في العاشرة من عمرها.

إلى ذلك فتحت السلطات الموريتانية تحقيقاً لمعرفة ظروف فرار السجناء والمسؤولين عن التسيب الذي حدث وأدى إلى فرار هذا العدد الكبير من السجناء.

وتعاني السجون الموريتانية من الاكتظاظ وضعف الإجراءات الأمنية مما يؤدي إلى تكرار عمليات فرار السجناء من حين لآخر.