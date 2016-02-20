القمة العربية لموريتانيا بعد اعتذار المغرب

بعد اعتذار المغرب عن استضافة القمة العربية أصبحت رئاسة الجامعة العربية من نصيب موريتانيا، كما أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي.

وقال بن حلي إنه "عقب اعتذار المغرب عن استضافة القمة المقررة عقدها في إبريل المقبل، فإن القمة تؤول إلى دولة موريتانيا".

وأضاف أنه طبقاً لملحق ميثاق جامعة الدول العربية فإن القمة العربية تعقد بشكل دوري كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية وبإعتذار المغرب تؤول القمة لموريتانيا.

ولم يعرف بعد إذا كانت موريتانيا ستطالب بتنظيم القمة على أرضها، أم أنها ستعقد في مصر دولة التي يوجد بها مقر الجامعة العربية.