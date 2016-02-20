فرار عشرات السجناء "الخطرين" في موريتانيا

استمراراً لمسلسل فرار السجناء في موريتانيا، نفذ عدد من أخطر السجناء المدانين في قضايا إجرامية أكبر عملية فرار جماعي بالبلاد من سجن دار النعيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية نت" إن 38 سجيناً فروا مساء الجمعة، في عملية تم التخطيط لها بإحكام، حيث اختار السجناء الوقت المناسبة للفرار في بداية العطلة الأسبوعية حيث يكون عدد الحراس قليلاً.

وأضافت المصادر أن السجناء اعتدوا على الحراس وتمكنوا من التغلب على بعضهم بإثارة الفوضى مستغلين خروجهم إلى الساحة الأمامية القريبة من البوابة الرئيسية، حيث تدفقوا نحو البوابة وعجزت عناصر الحرس عن ضبطهم وتمكن عدد منهم من الفرار.

ويضم سجن دار النعيم نحو ألف سجين وهو من بين أكبر السجون الموريتانية.