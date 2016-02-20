للمرة الأولى.. القمة العربية في موريتانيا

قبلت موريتانيا استضافة القمة العربية المقبلة لأول مرة منذ عقود، وقال السفير ودادي ولد سيدي مندوب موريتانيا في الجامعة العربية في تصريح صحفي إن الموعد الدقيق لانعقاد القمة في موريتانيا سيتحدد خلال اليومين المقبلين.

وكانت الأمانة العامة للجامعة قد عدلت موعد عقد القمة العادية، التي كانت مقررة في مدينة مراكش بناء على طلب المغرب، لكن اعتذار المغرب عن استضافتها يترك المجال مفتوحاً لاختيار التوقيت المناسب لعقد القمة العربية وفق ما تراه الحكومة الموريتانية بالتشاور والتنسيق مع أمانة الجامعة.

واعتذر المغرب عن استضافة القمة الـ 27 للدول العربية، وقالت الخارجية المغربية إن "هذا القرار تم اتخاذه بناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة، ونظراً للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي".