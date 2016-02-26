اختيار ولد حننا رئيسا للمعارضة الموريتانية

اختارت المعارضة الموريتانية رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، صالح ولد حننا، لتولي الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة خلفاً لرئيسه السابق أحمد سالم ولد بوحبيني الذي انتهت فترته يوم 21 فبراير الجاري.

ويأتي اختيار ولد حننا لقيادة المنتدى في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة بسبب الخلاف بين الأغلبية والمعارضة بخصوص الحوار الوطني وانقسام الشارع بين القطبين، ويتوقع المراقبون أن يحتد الصراع بين الطرفين في المرحلة القادمة، بسبب مهرجانات المعارضة التي أثبت قوتها على الشارع الموريتاني.

وجاء اختيار صالح ولد حننا بعد انسحاب يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس حزب العهد الديمقراطي، من المنافسة، حيث استقرت آراء المعارضة على اختيار صالح ولد حننا.

ويلعب المنتدى دورا أساسيا في جمع المعارضة الموريتانية وتركيز جهودها على الأهداف التي تسعى لتحقيقها.