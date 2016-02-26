موريتانيا.. خلية داعشية وراء هروب قيادي من القاعدة

أعادت السلطات الموريتانية القيادي بتنظيم القاعدة، الشيخ ولد السالك، إلى السجن المركزي بعد أن أمضى نحو 4 أسابيع رهن الاعتقال في سجن انفرادي للتحقيق معه في طريقة فراره من السجن في آخر يوم من عام 2015.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق مع القيادي الذي نفذ عملية فرار نوعية أسفر عن اعتقال أشخاص لهم علاقة بخلية تنتمي لتنظيم داعش كانت تنشط في موريتانيا، نفذت ودعمت عملية هروب ولد السالك من السجن.

وأعادت السلطات الموريتانية ولد الشيخ الذي تمكن من الفرار من سجن نواكشوط المركزي إلى السجن مجددا رفقة 9 أشخاص وجهت لهم تهم بالمشاركة في عمليه فراره.

وكان ولد الشيخ قد أدين بالإعدام بسبب مشاركته في محاولة إدخال سيارة محملة بالمتفجرات إلى العاصمة نواكشوط، بهدف اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.