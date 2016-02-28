موريتانيا.. تكريم الفنانة المعلومة بنت الميداح

كرمت وزارة الثقافة الموريتانية الفنانة المعلومة بنت الميداح التي استطاعت من خلال الهيئة التي أنشأتها إعادة إحياء عدد من الأغاني الموريتانية القديمة، وقالت هند بنت عينينا وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية في كلمة بالمناسبة إن بنت الميداح عملت على جمع وتسجيل وحفظ أكثر من 20 "شورا" (أغنية تراثية) قديما من الأدب الحساني .

وأضافت أن الجهد الذي بذلته الفنانة في تحقيق هذا العمل جدير بأن ينال التقدير والتكريم من القطاع، مبينة أن هذه السنة ستكون منهجا يحتذى في كل المجالات ذات الصلة بالإبداع والتميز. ودعت الجميع كل من موقعه إلى العمل على المشاركة في تثمين وحفظ التراث الثقافي لموريتانيا باعتباره الذاكرة الحية للأمة.

وبدورها ثمنت الفنانة المعلومة بنت الميداح هذا التكريم الذي قالت إنه ممنوح لكل الفنانين الموريتانيين، مذكرة أن جمع "الاشوار القديمة" (الأغاني القديمة) اعتمدت فيه على فنانين كبار من مختلف مدارس الفن الادبي الشعبي.

وجرى التكريم بحضور عدد من أطر قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والفنانين وجمهور من انصار الفنانة.

وكانت الفنانة المعلومة بنت الميداح قد أنشأت هيئة باسمها للثقافة والتراث تهتم بتحديث الأدب الحساني، ويتم تمويلها من الصندوق العربي للتنمية الثقافية.