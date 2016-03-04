بان كي مون في موريتانيا لبحث استقرار الساحل الإفريقي

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء أمس الخميس، إلى نواكشوط في زيارة رسمية حتى الجمعة تندرج ضمن جولة له في غرب إفريقيا وشمالها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ويجري بان كي مون الجمعة مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، كما سيلتقي رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، بحسب برنامجه.

ويلتقي بعد ظهر الجمعة في موكب يقام على شرفه كبار المسؤولين الموريتانيين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وقالت الوكالة الموريتانية إن المباحثات ستكرز على العلاقات بين موريتانيا والأمم المتحدة "والدور المتزايد لموريتانيا في دعم وتعزيز جهود الأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم، خصوصا في الفضاء الإفريقي وفي الساحل الصحراوي".

ويشارك 1000 عنصر موريتاني في مهام الأمم المتحدة في العالم (في ساحل العاج وجمهورية افريقيا الوسطى ودارفور ومالي)، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الموريتاني مامادو ديالو في فبراير الماضي.

ويقوم بان كي مون بجولة إقليمية بدأها الأربعاء في بوركينا فاسو، وتقوده بعد موريتانيا، إلى الجزائر.