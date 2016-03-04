بان كي مون يبحث أوضاع الساحل الإفريقي مع رئيس موريتانيا

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في ثاني أيام زيارته لموريتانيا سلسلة لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين، وعلى رأسهم محمد ولد عبدالعزيز رئيس البلاد، حيث بحث الجانبان الأوضاع في الساحل الإفريقي ودور موريتانيا في محاربة الإرهاب وحل مشكل الصحراء.

وناقش الطرفان تطورات القضية الصحراوية وعددا من القضايا الدولية. كما شدد الأمين العام على الحاجة الملحة لإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية، مشيداً بدعم موريتانيا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل قضية صحراء.

كذلك سيلتقي بان كي مون، اليوم الجمعة، بالوزير الأول يحيى ولد حدمين. وسيجري سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة وأخرى مع قادة منظمات المجتمع المدني، حيث سيتم بحث أوجه التعاون بين موريتانيا والمنظمة الدولية والدور المتزايد لنواكشوط في دعم وتعزيز جهود الأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم، خصوصاً في الفضاء الإفريقي وفي الساحل الصحراوي.

وسيجري الأمين العام زيارات لمراكز صحية خاصة بالأم والطفل في العاصمة.