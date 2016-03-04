وثائق بن لادن.. موريتانيا تنفي الاتفاق مع القاعدة

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، أن تكون بلاده قد أبرمت اتفاقا مع تنظيم القاعدة، مضيفا أن الوثائق التي نشرت في وسائل الإعلام تحمل في طياتها تكذيبا لما نشر.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحافي، إن هناك من المواقع من قام بنشر كل ما نشر حول هذه القضية، فيما قام بعضهم بانتقاء ما يحلو له وحذف الآخر.

وأضاف "إن المتتبع للمنشور بأكمله سيجد أنه يكذب نفسه بنفسه، أي أنه يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه وعدم حدوثه، حيث إنه يقول إنها نية اتفاق أو محاولة أو مقترح وليس اتفاقا. كما أنه يحدد تاريخ الاتفاق في سنة 2010 ومن المعلوم أن موريتانيا دخلت في مواجهات مع تنظيم القاعدة في سنوات 2010 و2011 و2012 وهو ما يعني أنه لا وجود لهذا الاتفاق".

وأكد الوزير أن موريتانيا تعتبر من أشد أعداء القاعدة في المنطقة ولا تزال تحارب الإرهاب بصفة عامة أيا كان مصدره.

وكانت الحكومة الأميركية قد نشرت وثائق خاصة تعود لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وكشفت إحدى الوثائق عن اتفاق مع الحكومة الموريتانية يلزم جناح القاعدة في المغرب الإسلامي بعدم استهداف موريتانيا لمدة عام.