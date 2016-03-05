بان كي مون يشيد بجهود محاربة الرق في موريتانيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في ختام زيارته لموريتانيا، عن ارتياحه للدور الذي تبذله السلطات الموريتانية لوضع حد نهائي للاسترقاق، خصوصا القانون الجديد الصادر مؤخرا لمعاقبة كل الممارسات في هذا الصدد، مضيفا "من الأهمية بمكان أن تواصل جهودها لتطبيق هذا القانون حيث إن هذه الممارسات ليس لها مكان في القرن الـ21".

وثمّن بان كي مون الدور الذي تلعبه موريتانيا في مجال تحقيق تنمية مستدامة على صعيد حفظ الأمن والاستقرار، وقال إن موريتانيا تحقق تقدما ملحوظا على طريق تعزيز الديمقراطية، وإنه "مرتاح جدا للإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة لقيام حوار سياسي مع جميع الأطراف المعنية".

كما أشاد الأمين العام بما قدمته موريتانيا للاجئين الماليين ودور وحداتها العسكرية في إسناد جهود حفظ السلام في القارة وسياسة الحكومة في مجال التمكين للشباب ونشر ثقافة السلم والاعتدال وإشراك المرأة على مختلف الأصعدة.

ونوه الأمين العام بدور الأطر الموريتانيين الذين تم اختيارهم في إطار الأمم المتحدة لتسوية عديد المشاكل في القارة وفي العالم، وخص في هذا الصدد بالشكر نائب الأمين ومبعوثه الخاص الى رواندا الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق احمدو ولد عبدالله، واسماعيل ولد الشيخ احمد ممثله الخاص الحالي في اليمن، ومبعوثه السابق لمواجهة داء ايبولا الذي تعرضت له العديد من الدول الإفريقية ومساعد الأمين لعمليات حفظ السلام القاسم ولد أنا، وكل من لعب دورا في دعم جهود الأمم المتحدة.