موريتانيا تحتضن مركز انذار إقليمي ضد الإرهابيين بالساحل

تبنى وزراء الدفاع في مجموعة دول الساحل الخمسة التي أُحدِثت للتصدي للإرهابيين في المنطقة، أمس الجمعة في نجامينا مشروع "إقامة مركز الساحل لتحليل التهديدات والإنذار المبكر" في موريتانيا، بحسب بيان ختامي.

كما قرروا إقامة مدرسة حربية سيتم تحديد الدولة التي تحتضنها لاحقاً.

وأوصى الوزراء رؤساء دولهم بأن يتم إحداث "مجموعات تحرك سريع في كل دولة عضو وذلك بدعم فني من فرنسا واسبانيا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي".

والدول الأعضاء في مجموعة الساحل هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وتواجه جميعها هجمات من مجموعات ارهابية مختلفة تتبع تنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش" وتتحرك في الشريط الساحلي الممتد من شمال مالي الى حوض بحيرة تشاد.

وتقرر عقد الاجتماع السنوي القادم لوزراء دفاع المجموعة في 17 يناير 2017 في باماكو.