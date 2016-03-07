الحكومة الموريتانية تدعو لدورة برلمانية طارئة

وجهت رئاسة الجمهورية في موريتانيا دعوة للبرلمان للدخول في دورة طارئة ابتداء من الثلاثاء 8 مارس.

وجاء في بيان للرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم ونظرا للمادة 53 من الدستور وبناء على تقرير من الوزير الأول يستدعى البرلمان في دورة فوق العادة ابتداء من الثلاثاء.

وأوضح بيان الرئاسة الموريتانية أن جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة يتضمن دراسة ومتابعة دراسة مجموعة من مشاريع القوانين من بينها قانون محاربة الفساد وقانون يعدل بعض احكام قانون محاربة الارهاب وغسيل الاموال، اضافة الى قوانين اخرى مرتبطة بمدونة الاستثمارات وصيانة الطرق.

ولم يتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية أي ذكر لوضعية مجلس الشيوخ الذي أعلن المجلس الدستوري مؤخرا أنه غير دستوري.

وكان المجلس الدستوري قد اصدر قرارا يقضي بأن مجلس الشيوخ "غير دستوري" ودعا الحكومة إلى تجديده في أسرع وقت ممكن، ورفض المجلس الدستوري مقترحا للحكومة خلال استشارتها المتعلقة بالقانون النظامي الذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة بتجديد فئات مجلس الشيوخ على عدة مراحل.

وطالب المجلس الدستوري الحكومة بتجديد كافة فئات مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة العليا من البرلمان.

وأكد المجلس الدستوري الذي يعد أعلى هيئة دستورية في البلاد ان فئات المجلس الدستوري تجاوزت المدة المحددة لها .

ويضع قرار المجلس الدستوري غير القابل للطعن، الحكومة في مأزق صعب بسبب حاجة الحكومة للتمديد لمدة الإنابة التشريعية من اجل المصادقة على القوانين والتشريعات، خاصة ان الأزمة السياسية مع المعارضة أثرت سلبا على اجراء انتخابات التجديد الجزئي للمجلس الشيوخ لأكثر من مرة.