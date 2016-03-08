المعارضة الموريتانية تهاجم صفقة تسليم السنوسي

طالب رئيس منتدى المعارضة الموريتانية صالح ولد حننا حكومة بلاده بإعادة المبلغ المالي الذي دفعته الحكومة الليبية لموريتانيا تعويضا عن تسليم عبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس مخابراته، واعتبر ولد حننا الذي يرأسه حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، أن تسلم موريتانيا للتعويض فضيحة أخلاقية.

وقال ولد حننا خلال مؤتمر صحافي عقدته المعارضة إنه كان على النظام المحافظة على قيم وعادات موريتانيا التي تملي عليه ألا يصل إلى هذا المستوى من تدني الأخلاق حتى يبيع ضيفا لجأ إلى أرضه. وطالب الحكومة بإعادة مبلغ بيع السنوسي للشعب الليبي الذي يحتاجه في مثل هذه الظروف.

وكانت مصادر ليبية قد أكدت أن السنوسي مدير مخابرات الزعيم الليبي الراحل تم بيعه لحكومة علي زيدان المقالة بـ200 مليون دولار.

وكان أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض قد اعتذر باسم الشعب الموريتاني عن تسليم السنوسي مقابل مبلغ مالي، واعتبر أن هذا التصرف فضيحة تنافي القيم والأخلاق.

جدير بالذكر أن السنوسي وصل إلى موريتانيا بعد انهيار نظام القذافي، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية لعدة أشهر قبل أن تقرر موريتانيا تسليمه لليبيا مقابل صفقة مالية لم يعلن عنها.