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موريتانيا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية

المصدر: نواكشوط - سكينة اصنيب
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن بلاده تعتبر أن "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية وأوضح أن ذلك يأتي تماشياً مع القرار الصادر عن الجامعة العربية، وأضاف ولد الشيخ أن موريتانيا عضو في الجامعة العربية وتلتزم بجميع القرارات الصادرة عنها، بما فيها اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

وجاء تصريح وزير الاتصال ولد الشيخ في إطار رده على سؤال حول مبررات منع الحكومة الموريتانية لنشاط تضامني مع حزب الله قبل يومين كان مقررا ينظمه حزب التجديد الديمقراطي قبل أيام في العاصمة نواكشوط.

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، في ختام اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.

كلمات دالّة

#موريتانيا, #حزب الله, #مجلس الوزراء العرب, #جامعة الدول العربية, #نواكشوط

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