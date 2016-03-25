موريتانيا تتراجع عن حذف التربية الإسلامية من الباكلوريا

تراجعت الحكومة الموريتانية عن قرارها بحذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات الباكلوريا، حيث صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم شهادة الباكلوريا الوطنية بشكل يسمح بتعزيز مكانة التربية الإسلامية.

وحسب البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم السابق و"يأتي استكمالا للإجراءات الرامية إلى استعادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها في النظام التربوي عموما، وفي امتحان الباكلوريا خصوصا".

وقال أحمد ولد أهل داوود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في تعليقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن المرسوم يرفع من ضارب مادة التربية الإسلامية في شعب الباكلوريا، ويهدف إلى الوقوف في وجه موجة الإلحاد والغلو والتطرف.

وكان الأئمة والعلماء قد طالبوا العام الماضي برفع ضارب مادة التربية الإسلامية وزيادة الوقت المخصص لتدريسها في المراحل الثانوية، وهاجموا قرار حذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات الباكلوريا، واعتبروه تنكرا لهوية وخصوصية المجتمع الموريتاني الذي يدين بالدين الإسلامي بنسبة %100.