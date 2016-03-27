موريتانيا.. إعلان الحداد 3 أيام لوفاة وزير التجهيز

أوقفت الحكومة الموريتانية جميع أنشطتها حداداً على وفاة الوزير محمد ولد خونا، اليوم الأحد، ونعت الحكومة الراحل الذي شغل عدة مناصب وزارية كان آخرها منصب وزير التجهيز والنقل، ووصف بيان الحكومة الراحل بأنه كان مثالاً للمسؤولية والنزاهة والخلق الرفيع وخدمة الوطن بتفان وإخلاص.

وقدمت الحكومة تعازيها لعائلة الفقيد وموظفي الوزارة، وحضر مراسيم الدفن أغلب أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الموريتاني، كما قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، تأجيل اجتماع مجلسه الوطني الذي كان منتظراً اليوم الأحد، بسبب وفاة ولد خونا.

وتوفي ولد خونا بعد نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز الـ50 سنة، ووري الثرى في العاصمة نواكشوط، وهو أول وزير موريتاني يتوفاه الأجل خلال فترة ولايته.