لأول مرة منذ انتخاب السيسي.. الرئيس الموريتاني يزور مصر

يؤدي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، السبت المقبل زيارة رسمية، لمصر هي الأولى له منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان ولد عبدالعزيز قد أدى زيارة سابقة لمصر لحضور حفل تدشين مشروع قناة السويس، رفقة عدد من الرؤساء الأفارقة الذين حضروا الاحتفال، كما زار مصر في إطار مشاركته في أعمال القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المصرية الموريتانية عدداً من القضايا المهمة، مثل مشاركة موريتانيا في القوة العسكرية المشتركة لحماية منطقة الساحل والصحراء، وتنظيم القمة العربية في موريتانيا لأول مرة، إضافة إلى ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان من المقرر إجراء هذه الزيارة، مطلع فبراير الماضي لكنها تأجلت لتعارضها مع موعد انعقاد اجتماعات القمة الإفريقية فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا منذ الدعم الذي أولاه الرئيس الموريتاني لمصر والدور الذي لعبه في عودتها لعضوية الاتحاد الافريقي، حين كان رئيسا دوريا له لولايتين متتاليتين.