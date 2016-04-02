تعديل وزاري في موريتانيا

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تعديلاً وزارياً شمل ست حقائب، وفي مقدمتها وزارة التجهيز والنقل التي عين عليها أحمد سالم ولد عبد الرؤوف خلفاً للوزير الراحل محمد ولد خونه الذي توفي قبل أيام.

وذكر بيان حكومي أن الرئيس الموريتاني أقر مساء الجمعة تعديلاً جزئياً في الحكومة، وذلك بناء على استشارة من الوزير الأول يحيى ولد حدمين.

وتولت آمال بنت مولود حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، فيما عين محمد عبد الله ولد اداعه وزيراً للمياه والصرف الصحي، ومحمد الأمين ولد الشيخ وزيراً للثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما عينت زينب بنت اعل سالم وزيرة أمينة عامة للحكومة، فيما تولت هاوا تانديا وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.