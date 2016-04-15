موريتانيا: القمة العربية الحدث الأبرز منذ الاستقلال

شكلت الحكومة الموريتانية لجنة برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، وكلفتها بالتحضير للقمة العربية التي ستنعقد في موريتانيا لأول مرة أواخر يوليو المقبل.

وقال وزير الخارجية الموريتاني، اسلكو ولد أحمد أيزيد بيه، تعليقاً على اجتماعه مع سفراء الدول العربية بموريتانيا خصص للتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية، إن اللقاء بسفراء الدول العربية أمر طبيعي في التفاعل والتعامل مع تحضيرات للقمة العربية، معتبراً أن البلد مقبل على الفرصة الأهم في تاريخه منذ استقلاله وهي تنظيم قمة عربية في نواكشوط.

وأوضح أنه أطلع السفراء العرب على مستوى التحضير للقمة، معتبراً أنه في تقدم منذ أن أعلنت موريتانيا رغبتها في تنظيم هذه القمة، حيث شكلت لذلك لجنة وطنية رفيعة المستوى وتجتمع يومين في الأسبوع وتفرعت عنها عدة لجان مختصة.

وبخصوص جاهزية المطار الجديد في العاصمة نواكشوط لاستقبال الضيوف، أوضح الوزير أن هذه ستكون مناسبة لإظهار أهميته كمرفق كبير يستضيف لأول مرة ضيوفاً من هذا الوزن، وسيكون جاهزاً مع أن ما ينقصه لحد الآن هو تجريب الأجهزة الموجودة به للمرة الأولى على طائرة من نوع خاص ومجهزة بأجهزة معينة للتأكد من بعض المسائل الفنية كمسارات الهبوط والإقلاع والأضواء وغيرها.

ومن المقرر أن تعقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب نهاية شهر مايو المقبل، لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 يوليو المقبل.