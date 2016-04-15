موريتانيا توقع على إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء"

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على المعاهدة المنقحة لإنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء". وقالت الحكومة الموريتانية إن الجديد في هذه المعاهدة هو استحداث مجلس دائم للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدةً على أهميته لما يحدث في المنطقة، إضافة إلى استحداث مجلس دائم للتنمية المستدامة.

وكانت معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء" قد تم توقيعها في انجامينا، العاصمة التشادية، عام 2013 من طرف مؤتمر رؤساء الدول.

وقال اسلكو ولد ازيد بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إن هذه المعاهدة الجديدة تشكل تحيينا للمعاهدة الأصلية، وأوضح أن الجديد في هذه المعاهدة هو استحداث مجلس دائم للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء مع العلم بمدى أهميته لما يحدث في المنطقة، إضافة إلى استحداث مجلس دائم للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المنظمة لها صفة مراقب على مستوى الأمم المتحدة ولها علاقات مع المؤسسات الدولية الكبيرة.

وأبرز أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية لموريتانيا، خاصةً أنه يأتي بعد الكثير من النجاحات التي تحققت على المستوى الأمني في المنطقة وتأسيس فضاءات للحوار والتشاور والتفاهم حول المشاكل الأساسية بالمنطقة.

ويتمثل الهدف المتوخى من هذه المعاهدة الجديدة في خلق الظروف المواتية لتلبية تطلعات الدول الأعضاء إلى تحقيق مزيد من الاندماج الإقليمي وتعزيز التعاون بينها خاصة في مجالات الأمن والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.