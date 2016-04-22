محكمة موريتانية: الإعدام لكاتب مقال مسيء للرسول

أكدت محكمة موريتانية الحكم بالإعدام على كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو الحكم الابتدائي بقتل الشيخ ولد امخيطير، كفرا، وذلك بموجب مقتضيات المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفق المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني فإنها حكمت على ولد امخيطير بالإعدام كفراً، لكن توبته محل تقدير، وفق تعبير المحكمة. وقررت المحكمة إحالة ملف ولد امخيطير إلى المحكمة العليا للتأكد من توبته.

وكانت المحكمة الجنائية في نواذيبو قد حكمت على الكاتب الشيخ ولد امخيطير بالإعدام حدا وذلك بعد إدانته بالإساءة إلى النبي محمد. وخرجت مسيرات فرح وابتهاج بالحكم المذكور دعت إلى تنفيذه بشكل سريع في حق المتهم.

وتميزت جلسات المحاكمة التي تشغل الرأي العام في موريتانيا بشد وجذب بين الدفاع وهيئة المحكمة، وأعلن المتهم ولد امخيطير عن توبته، وقال إنه حين كتب مقاله لم يكن يقصد الإساءة إلى الرسول، وإنما أراد التنبيه إلى الطبقية في موريتانيا والظلم الاجتماعي فيها واستغلال البعض للإسلام لتكريس الطبقية.