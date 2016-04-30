الموريتانيون يطالبون بحقوق العبيد السابقين

شارك الآلاف من الموريتانيين في مسيرة "الحقوق" التي نُظمت مساء الجمعة بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بحقوق المسترقين سابقا، ودعم الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين.

وتصدر المسيرة عدد من الشخصيات من مختلف أحزاب المعارضة وفاعلين من المجتمع المدني، من بينهم رئيس منتدى المعارضة صالح ولد حننا، ورئيس منظمة نجدة العبيد أبو بكر ولد مسعود.

وطالب المشاركون في المسيرة بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وحملوا شعارات من بينها "أوقفوا التمييز، احيوا الأمل" و"أطلقوا رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه".

وانطلقت المسيرة الراجلة من الساحة المحاذية لمسجد المغرب متجهةً إلى دار الشباب القديمة وسط العاصمة.

وقال بوبكر ولد مسعود، القيادي في ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين (العبيد السابقين)، إن المسيرة تمثل تعبيرا رمزيا لرفض الظلم والتهميش في كل الشرائح الاجتماعية.

ودعا إلى توحد الشعب الموريتاني ضد ما وصفه بالظلم والغبن الاجتماعي، وطالب السلطات الموريتانية بتلبية كافة المطالب التي تقدم بها الميثاق، خاصة القضاء على ما تبقى من الرق ومظاهره.