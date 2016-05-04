موريتانيا بصدد تعديل الدستور وإلغاء "الشيوخ"

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه ينوي تنظيم استفتاء وطني من أجل حل مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية عوضاً عنه، ودعا المعارضة إلى المشاركة في الحوار الوطني الذي سينظم خلال ثلاثة أسابيع بمن حضر، مؤكداً أن الحوار ستتمخض عنه جملة من القرارات من بينها الاستفتاء على تعديل الدستور.

وذكر ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه أمام مستقبليه في بداية زيارته للمنطقة الشرقية أن المعارضة تعتمد على المزايدات وتسويق الأفكار التي غالبا ما يكون مصدرها من الخارج، كما اتهمها بوضع العراقيل أمام الحوار الوطني. واعتبر ولد عبد العزيز أن مجلس الشيوخ عبء على الميزانية وعائق أمام العمل التشريعي، وأن المجالس المحلية التي ستحل مكانه ستلعب دوراً تنموياً للولايات.

وأكد أنه لن يكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بموريتانيا، وأضاف ولد عبد العزيز أن اندفاع وزيرين من الحكومة إلى الحديث عن موضوع الدستور أمر طبيعي، متهماً المعارضة بأنها استغلت حديثهما، في إشارة الى حديث وزيري العدل والمالية عن تعديل دستوري للسماح للرئيس بالترشح من جديد.

ونفى أن تكون نواكشوط تخوض حرباً بالوكالة أو أن تكون مولت تنظيم القاعدة، كما نفى أن تكون البلاد تعاني من أزمة اقتصادية فالرواتب تصرف في وقتها، والبنك المركزي يتمتع باحتياطي مناسب من العملة الصعبة.