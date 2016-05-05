الرئيس الموريتاني: النظام البرلماني لا يلائمنا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الخميس، إن النظام البرلماني لا يلائم موريتانيا وإن الكثير من البلدان جربت هذا النظام لكن آثار فشله بادية للعيان.

وأضاف أن بعض المعارضين سبق أن طالبوا بالنظام البرلماني ثم لم يلبثوا أن تراجعوا عن ذلك بعد أن تبين لهم أنه ليس في مصلحتهم، مشيرا إلى أن البعض يتوقع عبثا أن يعين وزيرا أولا عند تبني مثل هذا النظام.

وأكد ولد عبد العزيز في حديثه للصحفيين خلال الزيارة التي يقوم بها للمنطقة الشرقية، أنه سيقترح تعديل الدستور بعد توفير الآليات والأرضية المناسبة وتنظيم الحوار الوطني أو التشاور الوطني لإجراء التغييرات الدستورية الضرورية.

ودعا المواطنين إلى التجاوب بكثافة مع هذا التوجه الذي سيفضي إلى إنشاء مجالس جهوية تكون مسؤولة عن تسيير وتنمية الولايات، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في الاهتمام بهذا الأمر من لدن الحكومات المتعاقبة. وأضاف أنه بمثل هذا التوجه تتم الاستفادة من الخيرات الكبيرة الموجودة داخل البلاد.

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن أول أمس أنه سيلغي مجلس الشيوخ عبر استفتاء على الدستور، من المتوقع أن يقوم بتغييرات أخرى لم يذكرها الرئيس، أهمها السماح للرئيس بمأمورية رئاسية ثالثة.