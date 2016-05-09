دورة برلمانية طارئة على وقع جدل سياسي في موريتانيا

تفتتح الاثنين دورة طارئة للبرلمان الموريتاني يتضمن جدول أعمالها التصويت على عدة قوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال والفساد.

يأتي انعقاد هذه الدورة في ظروف خاصة تتسم بالتصعيد بين الأغلبية والمعارضة بسبب إعلان الرئيس نيته تغيير الدستور، إضافة إلى إعلان المجلس الدستوري أن وضعية مجلس الشيوخ غير دستورية.

ووجهت الرئاسة الموريتانية دعوة للبرلمان الموريتاني للدخول في دورة طارئة، وحدد المرسوم جدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية في مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد، وآخر يتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وينص الدستور الموريتاني على عقد البرلمان وجوباً دورتين عاديتين كل سنة، وتنص المادة 53 على أنه "للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية".

ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل الحديث عن "تعديلات دستورية" و"حوار وطني" تصر الأغلبية عليهما وترفضهما المعارضة، ويؤكد المراقبون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعى لإجراء تعديلات على الدستور وطرح في استفتاء شعبي من بينها تعديلات على مأمورية الرئيس ما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة لا يسمح لها الدستور الحالي.

وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في خطاب ألقاه خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي أنه سيلغي مجلس الشيوخ وسيحدث تغييرات أخرى في الدستور سيتم الكشف عنها بعد الحوار الوطني الذي سينظم بعد أسابيع.