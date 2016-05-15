موريتانيا تدعو القادة العرب لأول قمة عربية على أراضيها

بدأت موريتانيا إيفاد بعثاتها للدول العربية من أجل تسليم الملوك والقادة العرب دعوات حضور القمة العربية التي تنظم لأول مرة في موريتانيا.

وأوفد الرئيس محمد ولد عبد العزيز عددا من الوزراء لتوزيع دعوات حضور فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين، والمقرر عقدها يومي 25 و26 يوليو القادم في العاصمة نواكشوط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول قائد يتسلم دعوة لحضور قمة نواكشوط، حيث سلمه وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، رسالة اليوم الأحد تضمنت دعوة للمشاركة في القمة التي ستنعقد نهاية شهر يوليو المقبل.

وأكد وزير العدل الموريتاني بعد استقباله من طرف السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الأخوة مع مصر، مشيرًا إلى أن هذه هي الدعوة الأولى التي يتم تسليمها لحضور القمة، بما يؤكد ما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدى قيادة وشعب موريتانيا. وثمن دور مصر خلال توليها الرئاسة الحالية للقمة العربية، مؤكدًا تطلع بلاده لمشاركة الرئيس في أعمال القمة العربية في نواكشوط، بما يساهم في إنجاحها.

كما غادر وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود نواكشوط لتسليم دعوة لحضور القمة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومن المتوقع أن يشارك عدد من أعضاء الحكومة في توزيع بقية الدعوات على الزعماء العرب.

وتجري التحضيرات على قدم وساق لاستضافة موريتانيا أول قمة عربية في تاريخها، وتسعى نواكشوط إلى حشد الدعم العربي للقمة الأولى في تاريخها.