الاتحاد الأوربي يهتم بقضية حقوقي موريتاني

قال الاتحاد الأوروبي أنه يتابع باهتمام شديد ويترقب بفارغ الصبر الحكم الذي سيصدره القضاء الموريتاني غدا الثلاثاء بشأن رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال.

وقالت فدريكا موكريني الممثلة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في رسالة وجهتها لحركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق العبيد السابقين، إن الاتحاد يدعم مناهضي العبودية في موريتانيا، ويعرب عدم ارتياحه للسجن الذي يتعرض له قادة حركة "إيرا"، وينتظر الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في نواكشوط في السابع عشر من شهر مايو الجاري.

ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الموريتانية على دعم الاتحاد الأوروبي للحركة، في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون ان نواكشوط لا يروق لها تدخل الأوربيين في قضية الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي.

وينتظر غدا النطق بالحكم في قضية ولد عبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال، بعد نحو عام ونصف العام من اعتقالهما بتهمة تكدير الأمن وتنظيم مسيرة ضد "العبودية العقارية"ّ جنوب موريتانيا.

