موريتانيا تفرج عن زعيم منظمة حقوقية ونائبه

أفرجت السلطات الموريتانية عن الناشط الحقوقي وزعيم حركة "إيرا" بيرام ولد اعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال، بعد إلغاء محكمة الاستئناف تثبيت حكم سجنهما سنتين.

وكان بيرام ونائبه قد أمضيا نحو عام ونصف قيد الاحتجاز بتهمة تكدير الأمن العام وتزعّم منظمة غير مرخصة وتنظيم مسيرة ضد "العبودية العقارية" جنوب البلاد.

وأمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح ولد اعبيدي ونائبه، واعتبرت المحكمة أن تكييف المحكمة الابتدائية تهمة ولد عبيدي ونائبه كان خاطئاً.

وتظاهر عدد كبير من أنصار مبادرة "إيرا" التي تدافع عن حقوق المستعبدين سابقا أمام مقر المحكمة العليا في نواكشوط، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم.

وحظيت محاكمة بيرام الذي ترشح للرئاسيات الأخيرة وحصل على نسبة تقارب 20 بالمئة باهتمام واسع، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه يتابع باهتمام شديد ويترقب بفارغ الصبر الحكم الذي سيصدره القضاء الموريتاني بشأن الرجلين.