أميركا تمنع دخول شقيق موريتاني معتقل في غوانتانامو

منعت السلطات الأميركية شقيق السجين الموريتاني المعتقل في غوانتانامو محمدو ولد صلاحي من دخول أراضيها، دون أن تقدم سببا لمنع شقيق ولد صلاحي الذي سبق أن حصل على تأشيرة دخول من السفارة الأميركية بنواكشوط.

وأوقفت شرطة مطار نيويورك يحظيه ولد صلاحي شقيق محمدو ولد صلاحي، وخضع للاستجواب طيلة 24 ساعة وفي النهاية منع من دخول الولايات المتحدة حيث تم إرجاعه الى ألمانيا حيث يعمل.

وطرحت الشرطة أسئلة مختلفة على ولد صلاحي بعضها عن شخصه وأسرته وأخرى عن قصة سفر شقيقه محمدو ولد صلاحي إلى أفغانستان مطلع التسعينات.

وتعتقل السلطات الأميركية محمدو ولد صلاحي منذ عام 2002، ولم توجه له أي اتهام، وفي عام 2010 أمرت محكمة اتحادية بإطلاق سراحه غير أن هذا الحكم تعرض للنقض في وقت لاحق واستمر حبس صلاحي الذي أصدر عبر محاميه كتاب "يوميات غوانتانامو" وحظي باهتمام واسع لكونه أول كتاب يؤلفه سجين ما زال محبوسا في سجن غوانتانامو.