الرئيس الموريتاني: لن أعدل الدستور من أجل تمديد رئاسي

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه لن يعدل الدستور بهدف ان يترشح لولاية جديدة، وأضاف ان "فكرة تعديل الدستور لمأمورية (فترة رئاسية) ثالثة هي فقط في أذهان قادة المعارضة وظلوا منذ مأموريتي الأولى يرددونها" حسب تعبيره.

واكد ولد عبد العزيز على أنه ملتزم بالقسم الذي أداه أمام جميع العالم وتعهد فيه بعدم تغيير المواد الدستورية التي تدعم قيامه بفترة رئاسية ثالثة. وأضاف أن "القسم أهم عندي من كل شيء، ولم يبق من مأموريتي إلا ما يناهز سنتين وعدة أشهر".

وتعتبر هذه التصريحات التي أدلى بها ولد عبد العزيز لاذاعة اسبانية الأكثر صراحة في خضم الجدل الدائر حول موضوع تعديل الدستور.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ، أوضح ولد عبد العزيز ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ".

ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ان ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴا ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﻞ المنحدرين ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﺀ والذين ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ مثل باقي الشعب الموريتاني‏".