الرئيس الموريتاني يزور الإمارات

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة بعد أن تم تأخير موعدها لثلاثة أسابيع دون الإعلان عن السبب، وتعد هذه الزيارة الأولى له في ولايته الثانية إلى الإمارات.

وقال بيان صادر عن الرئاسة بأنها "زيارة صداقة وعمل لدولة الإمارات" ويرافق ولد عبد العزيز فيها وفد من المسؤولين يضم على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، والمكلف بمهمة بالرئاسة محمد ولد الطالب الشاعر الذي فاز بوصافة الدورة الأولى في برنامج "أمير الشعراء"، فيما شغلت تحضيرات القمة العربية وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد إزيد بيه عن مرافقة الرئيس.

وسيناقش الجانبان عدة ملفات من أبرزها قضايا التعاون المشترك استعدادات موريتانيا لتنظيم القمة العربية.

إلى ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، إن بلاده تتطلع إلى قمة نواكشوط المقبلة لترسيخ العمل العربي المشترك، وأن تقوم بدورها في تعزيز وتحصين البناء العربي أمام التدخلات الخارجية التي وصفها بالهدامة التي توجهها الأمة، مضيفا أنهم يتطلعون لنجاح قمة نواكشوط وأن تشكل دفعة للعمل العربي المشترك.