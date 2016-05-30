تفاؤل بقرب إطلاق سراح موريتاني بغوانتانامو

يأمل الموريتانيون أن تحمل جلسة محاكمة محمدو ولد الصلاحي المعتقل بغوانتانامو الجديد بخصوص أمر الإفراج عنه ووضع حد لمعاناة ولد الصلاحي المستمرة منذ أكثر من أربع عشرة سنة.

وقال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عبدالله ولد بيان إنه التقى في نيويورك بفريق هيئة دفاع السجين الموريتاني محمدو ولد الصلاحي قبيل توجهها إلى غوانتنامو للمرافعة عنه في جلسته المقررة يوم الخميس 2 يونيو، وذلك من أجل نقاش ملف محمدو، ومراجعة بعض الجهود المشتركة بين الهيئة والمرصد في إطار الاستعداد لجلسة الخميس.

وأوضح ولد بيان أن المرصد شارك في بعض الندوات والأنشطة المنظمة مؤخرا في نيويورك وواشنطن، من قبل بعض المحامين والناشطين الحقوقيين، للتعريف بهذه القضية والتعبئة لها، وأضاف أن هذه هي الفرصة الأخيرة التي تلوح في الأفق حاليا قبل تغيّر إرادة البيت الأبيض في نوفمبر القادم.

وطالب بمضاعفة الجهود الرسمية والشعبية لجعل هذه الجلسة تجري لصالح الملف، ودعا جميع الحقوقيين وأنصار الحرية والعدالة إلى التظاهر الخميس القادم بالتزامن مع جلسة التحقيق مع ولد الصلاحي، في نفس الوقت الذي تنظم فيه مظاهرة أخرى في لندن لذات الغرض.

وكانت السلطات الأميركية قد منعت شقيق السجين الموريتاني المعتقل في غوانتانامو محمدو ولد صلاحي من دخول أراضيها، ليحضر بعض الفعاليات التي تنظم لدعم ملف شقيقه.

وتعتقل السلطات الأميركية محمدو ولد صلاحي منذ عام 2002، ولم توجه له أي اتهام، وفي عام 2010 أمرت محكمة اتحادية بإطلاق سراحه غير أن وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تعيق تنفيذ ذلك الأمر، واستمر حبس صلاحي الذي أصدر عبر محامٍ كتاب "يوميات غوانتانامو" وحظي باهتمام واسع لكونه أول كتاب يؤلفه سجين ما زال محبوسا في سجن غوانتانامو.

ومحمدو ولد الصلاحي مهندس درس في ألمانيا وعمل هناك عدة أعوام وعاد لبلاده حيث قام ببرمجة شبكة الإنترنت في قصر الرئاسة بنواكشوط لأول مرة، ثم هاجر إلى أفغانستان وتحديدا إلى معسكرات تنظيم القاعدة، وعاد إلى موريتانيا عام 2000. وفي عام 2002 اعتقلته المخابرات الموريتانية وسلمته إلى نظيرتها الأميركية، وانتهى به المطاف معتقلا في غوانتانامو.