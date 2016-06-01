8 قتلى في تدافع أثناء توزيع مساعدة على فقراء في نواكشوط

قُتلت ثماني نساء مسنات على الأقل في تدافع في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عندما بدأ رجل أعمال في توزيع أموال على الفقراء في العاصمة الموريتانية، بحسب ما أفاد مصدر طبي لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر: "قُتلت ثماني عجائز، وأصيب أكثر من 20 آخرين" أثناء توزيع رجل الأعمال لأموال الزكاة.

ووقع التدافع في وسط نواكشوط داخل ساحة مسيجة يملكها رجل الأعمال حيث تجمع مئات الأشخاص.

وقال أحد الحراس في مكان الحادث لوكالة "فرانس برس" إن المدنيين الذين كلفوا توزيع المال على الفقراء فوجئوا بالتدافع ولم يتمكنوا من السيطرة على الوضع.