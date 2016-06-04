موريتانيا.. مقتل 8 سيدات خلال تدافع على صدقات رمضانية

أفادت مصادر طبية أن 8 سيدات قتلن في تدافع للحصول على صدقات توزعها منظمة خيرية في موريتانيا بمناسبة شهر رمضان.

واحتشد عدد كبير للحصول على ما يعادل 30 دولارا تقريبا للفرد يوزعها رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد في العاصمة نواكشوط.

وقال محمد محمود عيسى، مدير المؤسسة الخيرية لولد الشيخ احمد، إنه فور وصوله للمكان طلب تعزيزات من الشرطة للسيطرة على الحشد.

وأضاف: "في الطريق أبلغتنا الشرطة أن النساء اقتحمن المدخل". وأكد شهود عيان أن عددا منهن سقطن على الأرض خلال التدافع.

وقال عيسى إن ولد الشيخ أحمد رجل الأعمال الشهير في موريتانيا، التي يعيش نحو ربع سكانها على أقل من 1.25 دولار في اليوم، زار ضحايا التدافع.

وأضاف: "دفع رجل الأعمال 4 ملايين‭‭ ‬‬أوقية موريتانية (نحو 12.800 دولار) على كل من أسر القتلى الثمانية وسدد تكاليف رعاية 20 مصابا غادروا المستشفى اليوم".