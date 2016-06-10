توزيع تمور سعودية في موريتانيا على الفقراء والمساجد

بدأت سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط عملية توزيع كميات من التمور بمناسبة شهر رمضان الكريم، على الفقراء والمحتاجين والمساجد والمدارس القرآنية.

وقال القائمون على العملية إن السفارة، وفي إطار حملة إفطار الصائم، وزعت كمية من التمور تقدر بـ20 طناً، وأعطى السفير هزاع المطيري إشارة انطلاق هذه العملية.

وكان فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد سلم هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين لموريتانيا البالغة 200 طن من التمور.

وقال مندوب وزارة المالية إبراهيم الدريويش إن تقديم هذه الهدية يأتي تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين وبالتنسيق والتكامل بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة المالية الموريتانية.