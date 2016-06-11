القضاء يحدد موعد عقد مؤتمر أدباء موريتانيا

حددت محكمة موريتانية موعد عقد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وهو أول مؤتمر بعد الأزمة الكبيرة التي عاشها الاتحاد وأدت إلى إلغاء اجتماعاته ومنع انتخاب مكتبه الجديد، كما أحدثت شرخا بين الأدباء والكتاب الذين انقسموا بين التيارين المتصارعين على رئاسة الاتحاد.

وأصدرت محكمة نواكشوط الغربية أمرا يقضي بتحديد موعد 3 يوليو المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام لاتحاد على أن يتم تحديد مكان انعقاد المؤتمر في وقت لاحق. وكلفت المحكمة لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة الثانية من الصلح الذي تم توقيعه بين الأطراف المتنازعة داخل الاتحاد بالقيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر.

وعاش الاتحاد صراعا قويا بين كتلتين تصارعتا على رئاسته ويترأس كتلة الوفاق الأديب محمدو ولد احظانا، بينما يترأس كتلة الإبداع الأدبي الشاعر ناجي محمد الامام. وبعد تدخل القضاء لانهاء الأزمة اتفق الطرفان المتنافسان في اتحاد الأدباء على المصالحة لكن هذه المصالحة لم تسفر عن اتفاق لعقد مؤتمر الاتحاد.

وكان عدد من الأدباء الموريتانيين قد طالبوا وزارة الثقافة الموريتانية بالتدخل بعد ان رفض المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين انتساب أعضاء جدد اليه قبيل انتخابات رئيس الاتحاد التي تعرف منافسة قوية وغير مسبوقة، وهو ما اعتبره البعض قرار مجحف لفرض مرشح معروف في الساحة الأدبية.

وأثار قرار رفض المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء انتساب اعضاء جدد جدلا واسعا في أوساط المثقفين فبينما اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد ان انتساب الأعضاء في هذه الفترة محاولة لإغراق الاتحاد بمنتسبين وهميين على غرار لوائح بعض الأحزاب السياسية، اعتبر آخرون ان القرار يسعى الى فرض مرشح معروف في الساحة الأدبية.