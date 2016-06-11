مطالبات أممية بمساعدات غذائية لـ415 ألف شخص بموريتانيا

طالب برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة نقص التمويل، الذي يهدد توفير المساعدات الغذائية لأكثر من 415 ألف شخص من العائلات الأكثر فقرا في موريتانيا.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي في بيان صحافي أنه يحتاج إلى 10 ملايين ومئتي ألف دولار لتلبية احتياجات السكان المحليين المعرضين للخطر في موريتانيا حتى نهاية العام"، وأشار إلى أن نقص التمويل سيضطر البرنامج الأممي "إلى وقف مساعداته الغذائية وتوفير الأمن الغذائي الحيوي إلى حوالي 415 ألف شخصاً من العائلات الأكثر فقرا في موريتانيا المقررة ابتداء من شهر سبتمبر القادم"، مشيراً إلى "أن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي بدأ فيه موسم الجفاف وفي فترة تشهد فيه البلاد فترة من الجفاف في السنوات الأخيرة".

وأكد البيان أن برنامج الغذاء العالمي "كان قد لجأ إلى الحد وتقليص تركيز دعم حصصه الغذائية إلى ست مناطق من أصل ثمانية"، معربا عن خشيته "من احتمال إيقاف جميع أنشطته في تقديم المساعدات للسكان المحليين المعرضين للخطر من سبتمبر إذا تأخر وصول المساعدات الدولية ولم يأت الوقت المناسب".

وتعاني موريتانيا التي يعيش حوالي 60 بالمئة من سكانها في المناطق الريفية من الجفاف وانتشار الفساد وسوء التسيير، وحسب أحدث إحصاءات رسمية فان 146 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد، إضافة إلى حوالي خمسمئة ألف آخرين مهددين بخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف إذا لم يتلقوا مساعدات عاجلة.

وكان تدافع بين مستفيدين من توزيع مساعدات عينية على الفقراء قد أدى إلى سقوط عشرة قتلى قبل نحو أسبوع.