موريتانيا.. اقتحام مصرف بالعاصمة واعتقال 3 من أفراد العصابة

قام متشدد موريتاني باقتحام مصرف وسط العاصمة نواكشوط، مساء السبت، برفقة 3 آخرين منهم لاجئ سوري، وقال شهود عيان إن المتشدد أعلن أن الهدف من عمليته وهو "محاربة الربا الذي يلوث معاملات المصارف" بحسب تعبيره.

ونجح المارة في السيطرة على أفراد العصابة التي اقتحمت فرعاً للبنك الوطني لموريتانيا. وقال شاهد عيان إن المارة لم يدركوا أنها عصابة مسلحة وأن تلقائيتهم ساعدت على اعتقال 3 من منفذي العملية من بينهم زعيم المجموعة، فيما تمكن الرابع من الفرار.

واستعمل المسلحون أسلحة بيضاء ورشاشاً كان في يد زعيم المجموعة، الداه ولد ابراهيم الذي كان معروفاً في أوساط المتعاملين بالسوق المالي في العاصمة بخطبه الدينية التي تحث على الجهاد ومحاربة الربا.

وتسببت العملية في حالة من الذعر وسط العاصمة نواكشوط، وأغلقت بعض الأسواق أبوابها، فيما طوق الأمن الوكالة واحتجز منفذي الهجوم.