الرئيس الموريتاني يلتقي سياسيين لإطلاق الحوار

بدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، سلسلة لقاءاته مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية من أجل إقناعها بالمشاركة في الحوار الوطني الذي سيعقد قريبا بنواكشوط، حيث أجرى اليوم الاثنين مباحثات مع رئيس وأعضاء كتلة الوفاق الوطني برئاسة يوسف ولد حرمه ولد ببانا رئيس حزب تمام، وعضوية محمد ولد بربص رئيس حزب المستقبل، وسيدي محمد ولد محمدو رئيس حزب الجيل الجديد.

وقالت كتلة الوفاق الوطني (وسط) إن اللقاء بحث حول مجمل القضايا الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالحوار الوطني، الذي كانت الكتلة سباقة للدعوة له من خلال مشاركة أحزابها في اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع حول الحوار الوطني.

وعبر قادة الكتلة للرئيس عن استعدادهم للدخول في الحوار الوطني انطلاقا من قناعتهم الراسخة بأنه السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن الرئيس أكد خلال اللقاء استعداده الدخول في حوار مفتوح يناقش كل المواضيع المتعلقة بحياة المواطنين، على مختلف انتماءاتهم السياسية، ويفتح الباب أمام جميع الموريتانيين للمشاركة في صناعة القرار.