وزارة التعليم تنفي تسريب الاختبارات بموريتانيا

نفت وزارة التعليم بموريتانيا الإشاعات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن تزوير الاختبارات وتسريب امتحانات شهادة الدروس الإعدادية، ووصف بيان الوزارة هذه الشائعات بأنها لا تمت للحقيقة بصلة ولا تخدم الرأي العام الوطني بل على العكس من ذلك تشوش على الطلاب وترمي بهم في غياهب الضلال.

وطالبت الوزارة بتوخي الحذر والدقة في الخبر قبل نشر مثل هذه المعلومات التي تؤثر سلبا على كافة اطياف المشهد التربوي الوطني، وأكدت أن وزير التعليم قام بزيارة للاطلاع عن قرب على الظروف العامة التي تكتنف امتحان شهادة الدروس الاعدادية وأعرب عن ارتياحه لسيرها في ظروف طبيعية نتيجة لما أتخذه القطاع من إجراءات تنظيمية بدءا من فتح سجل الترشح وحتى نشر لوائح المترشحين على موقع الوزارة.

وكشف البيان النقاب بأن الوزارة قامت باجراءات احترازية شملت شرح مخاطر الغش واصدار تعميمات تحذر من حيازة أو استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه أو أية وسائل تساعد على الغش أثناء الامتحان وتصوير أو نشر أو إذاعة أو بيع المواضيع المزورة التي يتم تداولها للتأثير أو التشويش قبل موعد الامتحان.

وجرت الامتحانات في 220 مركزا بموريتانيا، منها 51 في نواكشوط، ومركز واحد في دولة غامبيا، وشارك فيها أكثر من 50 الف مرشح بلغت نسبة الاناث 54 في المائة منهم.

وكانت وزارة التعليم قد اطلقت حملة واسعة لشرح الاجراءات الجديدة التي اتخذتها من أجل منع الغش في الامتحانات، وحددت الوزارة في بيان وزعته مجموعة من المخالفات قالت إن مرتكبيها سيتعرضون لعقوبات حسب المساطر القضائية المنصوص عليها في موريتانيا. وأوضح البيان إلى عقوبات إدارية ستتولى الوزارة تنفيذها كالطرد من الامتحان والحرمان من المشاركة في جميع المسابقات والامتحانات الوطنية.